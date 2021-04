BUENOS AIRES (ADNSUR) - En diálogo con "Hay que Ver" por El Nueve, Florencia Peña sostuvo que “me sorprendió lo que dijo. Nos hemos juntado a tomar café, hablamos por teléfono. Tengo una mirada feminista sobre la vida y eso no necesito explicarlo".

Sobre la participación de Érica Rivas en Casados con Hijos, señaló que "el libro estaba escrito y no había nada que me generara controversia. Entendemos que estamos haciendo una crítica, nos reíamos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero (Simpson)”, reflexionó.

Además, Peña confirmó que Rivas intentó que se sumara una guionista que aportara una mirada feminista a los diálogos de su personaje. “Fue una cuestión de elección, y lo respeto absolutamente, aunque no acuerde con lo que estábamos por hacer. Después ella quiso que estuviera Malena Pichot”, reveló.

La conductora de Flor de Equipo (Telefe) no quiso dejar pasar uno de los aspectos que generó más controversia tras la entrevista que concedió Rivas: el supuesto maltrato que recibió de Guillermo Francella. “Me consta que Guille hizo mucho para que esté. Trabajé muchos años con él y no tengo nada para decir en su contra, por eso lo defiendo. No le esquivo el bulto a nada, nunca, pero no me puedo meter en las sensaciones de las personas. Desde mi lugar, lo que ella dice no fue lo que pasó ”, explicó.

En ese sentido, hizo hincapié en el malestar que le genera cuando la acusan de estar involucrada en un producto que cristaliza viejos estereotipos machistas. “La verdad es que es incómodo todo esto. Hay cosas que nunca diría porque soy una mujer respetuosa y no es por ahí”, comentó.

Y agregó: “Nada iba a suceder que no estuviera bien. Soy feminista. Dentro del feminismo hay tantas diferencias. Habrá feministas que quieran cuestiones más radicales. Quizá pretendían que Casados con hijos tomara un extremo que no va a tomar nunca. Lo respeto”, sentenció Peña.