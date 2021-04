CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Luego de que la actriz Érica Rivas denunciara que había sido excluida de la versión teatral de Casados con hijos pese a que ella quería formar parte del ciclo, la producción del popular programa que se emite por Telefé salió a dar su versión de los hechos.

“Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”, había asegurado, en diálogo con Página 12, quien interpretara a María Elena Fuseneco en el exitoso show.

Y sumó: “Me comí que el director me dijera ‘feminazi’, que estaba demasiado alterada. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. (...) Me echaron por eso, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho, me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”.

Además, Rivas remarcó que a ella le "dolió mucho" esa actitud, "sobre todo por la falta de apoyo colectivo. Porque queda esa sensación de ‘vos con lo hinchapelotas que sos, vas a poder sola’".

"¿Y sabés que no? No pude. Eran todos hombres, los productores, los guionistas, la dirección… Entonces,¿cómo no buscar otra mirada? ¿No podían poner a una mina? Estaba diciendo una boludez, algo lógico, que se cae de maduro, no estaba rompiendo todo. Tal vez hubiera tenido que hacerlo”, concluyó.

Tras sus dichos, desde la producción de Casados con hijos ensayaron una escueta respuesta que fue reproducida por Paula Varela, panelista de Instrusos, en el programa del pasado viernes.

“Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra [feminazi], dicen que jamás salió de ellos”, expresó la panelista sin aclarar de quién o de donde venía la contestación.