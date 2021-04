CAPITAL FEDERAL - En el marco de la nueva versión con protocolos de ShowMatch, el segmento de humor "Politichef" tendrá un rol importante. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Fredy Villarreal adelantó que interpretará a “dos presidentes”. “Voy a hacer a Alberto Fernández y a Mauricio Macri”, confirmó.

“Politichef me parece una idea buenísima que los políticos hagan sus platos, algunos sabiendo y otros no. Sumándonos a estas tendencias de los programas de cocina que ahora se vienen. Yo voy a interpretar a dos presidentes, uno (Mauricio) Macri y el otro Alberto Fernández", dijo.

Y agregó: "Yo no me considero imitador, porque hay quienes realmente se dedican a eso, tienen mucha facilidad para sacar las voces, y las caras. Pero voy a hacer una caricatura”, precisó durante el ciclo radial Por si las moscas.

Asimismo, contó cómo prepara la interpretación del Presidente de la Nación y detalló que “yo lo escucho todos los días, a toda hora, me voy a dormir toda la noche mirando conferencias, entrevistas”.

“Lo gutural es lo primero que impacta. Él tiene como una voz cancera pero después se va para arriba, después se va quedando sin aire. Es hablar pausado, y oscilando para arriba y para abajo. No quiero hacer un retrato de él, quiero hacer una caricatura”, aclaró.

En este sentido, confesó que teme caer en la grieta por interpretar a mandatarios o ex mandatarios: “Yo no quería hacer ni a Mauricio ni a Alberto, pero me lo pidió Marcelo (Tinelli) y le dediqué muchísimas horas”, indicó el humorista y actor argentino, de 51 años.

Sobre sus resquemores, confesó: “A esta altura de mi vida tengo ganas de concentrarme en otros trabajos artísticos, pero bueno, hace mucho tiempo que en el marco de esta pandemia estamos parados y decidí que lo voy a volver a hacer”.

“Una de las cosas por las que no me gusta hacer personajes políticos es que la gente puede pensar que tenés pensamientos tendenciosos y te ponen de un lado u otro de la grieta”, lamentó.