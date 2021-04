BUENOS AIRES (ADNSUR) - El conductor televisivo Gerardo Rozín reapareció este domingo en su programa de Telefé, "Morfi", aunque solo para tranquilizar a su audiencia y contar que entrará en licencia hasta superar un problema de salud.

Así como había sorprendido su ausencia el domingo pasado, ahora irrumpió mientras conducía Jesica Cirio.

Rozín se conectó mediante videollamada para explicar sus faltas; "el domingo pasado me ausenté por un día. Dije ‘me tomo un día, me hago unos estudios’ y en rigor lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más. Me voy a tomar una licencia”.

El conductor contó: "Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien, arreglable, nada más grave de lo que, por suerte, pudo ser. Sí requiere hacerme estudios, trabajar en el asunto y para eso me voy a ocupar un tiempo sin romper las guindas por ahí".

"Lo quería contar en vivo yo para que no haya malas interpretaciones, como sin querer hubo los días anteriores. Estoy acá, estoy bien. Me tengo que hacer unos estudios y quizás me ponga más fuerte a trabajar en esta recuperación, de algo que no sabemos mucho qué es", contó.