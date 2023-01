El romance de Wanda Nara y Keita Baldé: la foto que confirmaría el escándalo

La foto que compartió Wanda Nara en sus redes sociales, parecería confirmar la relación con el jugador Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi en el Inter.

Según informó Jordi Martin, periodista español, la empresaria y modelo habría engañado al jugador argentino. Además, aseguró tener imágenes comprometedoras.

“El viernes en @intrusos describí una foto que yo había visto de Wanda Nara en la habitación del hotel de Dubái. Camiseta roja Balenciaga y dije: En unas horas @wanda_nara subirá la foto a sus redes. Así que gracias Wanda de corazón por confirmar la noticia y apoyar mi información de que @keitabaldeofficial y tú habéis estado juntos en Dubái”, escribió en sus redes sociales Martin.

Luego, añadió: “Simona (la esposa de Keita Baldé) ha recibido las fotos de Dubai. Yo he visto las fotos de Dubai. Vi a Wanda Nara con Keita en una habitación en Dubai. No estuvieron los papas de Keita, no estuvo la hermana de Keita, el viaje de Wanda lo pagó él”.

Qué dijo Wanda Nara

Según reveló el periodista español, mantuvo una charla con la expareja de Máxi López.

Y manifestó que no negó nada de lo sucedido. “Después de una hora al teléfono anoche con Wanda Nara y una hora hoy, quiero aclarar una cosa: Wanda no quiere entrar en esto, ella no ha filtrado esto... Ni viene por el entorno de Icardi, ni viene por el entorno de Wanda, esto viene por el entorno de Simona. Te voy a dar un título: Wanda Nara y Keita son novios”, indicó.

Quién filtró la información

Martin, sostuvo que Simona Guatieri “se quiere agarrar de algo (para no dar por hecho la separación), la gente tiene que entender a Icardi, cuando le dice 'cornuda consentida', es porque más pruebas ya no puede recibir”.

Respecto al romance, Jordi Martin, manifestó que “están viviendo un romance, he escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor”.

Por último, reveló que Nara no entiende porque Baldé no se separa. Sin embargo, “parece ser que Simona lo tiene atado”. Y que “le ha dicho a Wanda 'no te puedo explicar el qué, pero hay algo que tengo firmado con ella'. Lo tiene medio extorsionado por lo que me cuenta”, cerró.