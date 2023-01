Icardi tenía razón: Se filtró un romántico audio que su ex compañero le mandó a Wanda Nara

Todo parece indicar que a Mauro Icardi le pagaron con la misma moneda. En las últimas horas salió a luz un polémico audio que desmentiría las declaraciones del futbolista senegalés Keita Baldé, quien negó cualquier tipo de relación con Wanda Nara.

En el material, se pudo escuchar la voz del Spartak de Moscú dirigiéndose a Wanda de forma muy personal. En la grabación, el futbolista reveló que había sufrido durante un tiempo por no tener noticias de ella y se mostró afectado por otros rumores que escuchó sobre la vida personal de Wanda.

“He sufrido mucho este periodo sin saber cómo estabas tú, cómo te iba, qué te pasaba. Si veo que gente habla mal de tí o que inventan cosas no me gusta. No todo el mundo puede conocer la persona fanática que eres y el corazón que tienes”, asegura el deportista en el audio de unos segundos.

¿Icardearon a Icardi?: El futbolista explotó al hablar de una supuesta infidelidad de Wanda Nara

Para cerrar sus halagos hacia Wanda, remarca lo buena mujer que es: “Eres fantástica, eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble”.

Sin embargo, este nuevo material podría resultar perjudicial para Baldé, en cuanto a la reacción que podría tener su esposa. A pesar de que Simona Guatieri ha salido al paso para negar rotundamente la cercanía entre su pareja y Wanda Nara, la aparición de nuevas informaciones complicaría el panorama.