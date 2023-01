"Solo perdés dignidad, mami": Wanda Nara le tiró fuertes indirectas a La China Suárez e imitó sus poses

Wanda Nara no quiere que decaiga la rivalidad que se generó con La China Suárez a partir de su encuentro íntimo con su ex, Mauro Icardi y reavivó la guerra.

La empresaría que se alejó de L-Gante e Icardi, está soltera y busca llamar la atención nuevamente a través de sus redes sociales. Y volvió a lograr su cometido, esta vez apuntando a una “vieja enemiga”.

La China había publicado en su cuenta de Instagram, y presentó su versión mejorada, aprovechando que posee un cuerpo más exuberante. Sin embargo, unas horas después de que la actriz mostró su nuevo look, la empresaria apareció en las redes y escribió: “Seguí insistiendo. Trancu. Yo ya juego otra liga. Si querés ser su WANDA NARA, llámame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo dignidad, mami”.

Los followers inmediatamente le pidieron que dejara hacer lo mismo que la actriz, también le llamaron la atención por sus nuevos retoques en la imagen, una marca registrada de las publicaciones de Wanda.

“Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, “Ya es demasiado todo lo que le copias!!!!!! La china acaba de subir una foto igual”, “Jajajajajajja lo que me hace reír esta mujer . Todo le copia a la otra . Hasta la misma pose pero como no tiene el cuerpo suficiente se lo edita con Photoshop a más no poder”, “Se fue al joraca con el fotoshop esta vez, es otra persona”, “Ajjaja cómo le quedó el bracito después del Photoshop”, fueron algunos de los mensajes que le mandaron.