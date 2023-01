Icardi tomó una contundente decisión y enfrentará otra "batalla" legal contra Wanda Nara

Wanda Nara e Icardi, enfrentados en una nueva "batalla" legal: la tendencia de sus hijos. Ambos siguen distanciados tras varias idas y vueltas, pero está vez fue el futbolista quien tomó la iniciativa.

El jugador de fútbol del Galatasaray estaría evaluando pedirle a la mediática la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella. “Sería una decisión que está meditando con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna”, aseguró el periodista Diego Esteves en A la tarde (América).

Luego, Esteves manifestó: “Icardi irá mínimamente por una tenencia compartida en partes iguales”. Su compañera Débora D’Amato habló de que existe la posibilidad de que Wanda regrese a la Argentina ya que Valentino se probó para jugar en el Club Atlético River Plate. Además la panelista afirmó que Mauro siempre estuvo presente con sus hijas y con los hijos varones que Wanda tuvo con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino.

Wanda Nara, sin vueltas, le tiró una indirecta a Icardi: "Yo te perdono todo menos..."

"No me consta que Mauro haya pedido la tenencia, y me encantaría que vuelvan a estar juntos por la familia hermosa que formaron", aseguró la letrada al ser consultada por Karina Mazzocco sobre la polémica decisión que habría tomado el futbolista.

La relación de Wanda y Mauro hace meses viene tambaleando, sobre todo luego de aquel recordado episodio con la China Suárez, y ni el viaje a las Islas Maldivas logró la reconciliación.

"Hubo un episodio en particular que le molestó a Wanda, que fue cuando pasó la tarjeta de crédito en La Barra, Punta del Este, y se la rebotaron", reveló Tartu, y señaló que dicho acontecimiento fue determinante para que Wanda decida instalarse en Buenos Aires."Icardi le cortó el chorro, y no le gustó nada", reveló el periodista.

Montesino anticipó la final del zonal con la guardia alta por los penales en contra: “Huracán debe ganar o ganar"

Por último, no descartaron que Icardi se instale en el país para jugar en algún club de fútbol y poder seguir de cerca esta “batalla legal” por sus hijos.