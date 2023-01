¿Icardearon a Icardi?: El futbolista explotó al hablar de una supuesta infidelidad de Wanda Nara

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue agregando capítulos inesperados. En la tarde de este miércoles, estalló una bomba que involucra directamente a la mediática.

Al aire de Intrusos le hicieron una entrevista vía zoom a Jordi Martin, el paparazzi español que sigue la vida de Shakira. En esta oportunidad, Jordi reveló un escándalo. “Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé”, disparó sin filtro.

Baldé, fue compañero de Icardi en el Inter de Milán. Y además añadió una supuesta reacción de Mauro con todo esto intrincado relato: "Esto fue una puñalada para él".

En esa peculiar narración, el español exteriorizó el supuesto punto cero de este amorío de Wanda, quien habló del rumor de un pedido de tenencia de Mauro por sus dos hijas. “Keita Baldé viajó a Dubai con su equipo a jugar unos partidos y ella se escapó para verlo”, exclamó el ibério y se animó a asegurar: “Están alojados juntos en un hotel”.

Envalentonado, el periodista detalló la manera en que Icardi habría detectado este encuentro furtivo de Wanda con su ex compañero: “Icardi se entera de todo por los movimientos de la tarjeta bancaria de Wanda. Él ya la había descubierto anteriormente con este excompañero suyo”. Raro, todo muy raro.

Mientras tanto, Icardi aprovechó sus redes sociales para realizar un fuerte descargo contra el paparazzi, que lo llamó mentiroso. Furioso, el jugador del Galatasaray le respondió:

“Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos.", inició.

"También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”, agregó.

En un siguiente mensaje, Mauro posteó la prueba de la conversación con la esposa de Keita Baldé. En italiano, el jugador le aclara que le da pena verla así y que se lo dice con el corazón. A Martin le aclara que esa es la prueba del mensaje que él le envió a la mujer de su excompañero y que mejor se dedique a ser “paparazzi” y no a dar chismes que lo hace muy mal.