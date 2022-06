Javier Ortega, conocido como "el indio Javi", se crió entre barrios populares, de Comodoro Rivadavia y Coyhaique, un rapero bien patagónico. Cuenta de su historia que, llegó a la ciudad de muy pequeño y en brazos de una madre soltera, quien cruzó la cordillera para sanar y salir adelante.

En Comodoro también lo reconocen bajo el seudónimo de "Asterisco", un apodo que se puso cuando tenía 11 años, a la edad que empezó a rapear, "lo usaba sin tener noción de nada y con el tiempo fue quedando", relató el músico en una entrevista telefónica con ADNSUR.

"Si bien tuve una infancia muy jodida, y bastante independiente, me costó madurar. Hay pibes del barrio que maduran mucho más temprano, a mí me pasó bastante tarde. Nunca me cuestioné esas cosas. Después empecé a usar mi nombre", explicó sobre aquel a.k.a.

Hace 14 años viajó rumbo a Buenos Aires, en busca de poder profesionalizar su carrera. Pero la costa patagónica siempre está cerca. "Voy seguido, porque mi novia es de allá". Si bien su familia ya no vive en Comodoro, señaló "viajo por mi compa y porque le tengo mucho cariño a mis amigos allá y a la ciudad", expresó el Mc.

🔥 PRÓXIMO LANZAMIENTO DE "YUNTA" EL 24 DE JUNIO

"Yunta" es un álbum que contiene 12 canciones. Su nombre hace referencia a la "junta", a la "rancheada". Es un disco muy rapero, pero que "tiene un sonido muy musical a la vez".

Según comentó El Indio, con MPDhela, el productor del disco, trabajaron paralelamente con otros "compas" músicos, que tienen mucha llegada, "los compas de la Delio Valdez". Tanto el bajista, León Podolsky, como el cantante, Pedro Rodríguez, han participado de la grabación.

Estos últimos pusieron sus voces, e hicieron arreglos de percusión y bajos. "Tratamos de grabar todos los instrumentos que pueda tener una pista de rap, que uno a veces samplea, pero de la manera más analógica posible, sin perder el sonido rapero", explicó el artista.

"No queremos perder el sonido del rap. Nos hemos estado dando cuenta de que, hoy en día, en la escena nacional, o en los grandes referentes del rap, en este momento su sonido no nos gusta, porque suenan a rock, debido a que está mezclado y remasterizado por ingenieros de ese estilo", resaltó Ortega.

"Nosotros somos raperos, nos esforzamos y le dimos un sonido particular, que suena a rap. Y eso es lo que más nos importaba".

Javi destaca que este disco muestra una profesionalización suya en relación a los anteriores. "Parafraseo es un rejunte de temas que grabé en mi casa, en mi pieza, en la casa de otro compa. No tenía un objetivo, era grabar y que la gente escuche, eran otras épocas", describió de su primer álbum. "Y Lumpen ya es un poco más profesional, porque lo grabamos con el estudio de Peñi. Pero aún así es un trabajo viejo para mí, que no tenía la energía que tiene Yunta", remarcó.

Asimismo, valoró que Lumpen "fue la puerta para que le agarre el gustito a hacer discos". "El trabajo de Yunta está profesionalizado, desde quienes participan, los diseños, la producción de las fotos, los videos, hemos estado pensado cada detalle", indicó.

"Con MPDhela siempre decimos 'bendita la cumbia', porque gracias a eso, se nos han abierto puertas para conocer determinadas personas que son muy influyentes a la hora de profesionalizarte y generar contactos. Estamos muy agradecidos de la cumbia, porque nos presentó a estos pedazos de músicos que estamos conociendo y los cuales se han copado mucho para participar en el disco", mencionó, en referencia al equipo de La Delio Valdez.

"Yunta" saldrá el próximo viernes 24 de junio por todas las plataformas.

💃 SU PARTICIPACIÓN Y AMISTAD CON LA DELIO VALDEZ

"En principio, conocía a Pedro Rodríguez, vivo en una casa que queda al lado de su estudio de grabación y sus talleres. Empecé siendo amigo de ellos, y después, cuando empezaron a maquetear su último disco 'El tiempo y la serenata', lo viví muy de cerca, porque mi manager es quien le produjo las maquetas", relató el rapero.

Ellos lo invitaron a hacer un tema para su disco, que en realidad, según recuerda, fue "che, tenemos esta parte, grabala".

"Yo la grabé sin pensar que iba a quedar en el disco, y quedó. Después al productor le gustó y esas son las cosas que nunca te imaginás. A la Delio Valdez la disfrutaba abajo del escenario, la vacilaba con mis amigos y ahora estoy compartiendo el escenario con ellos. Después, con el tiempo se fue dando la ranchada, nos hicimos re amigos, otro me llevó al club donde boxea, se armó una familia hermosa. Nos pusimos a hacer música y se empezó a dar esto", expresó El Indio Javi.

✊SU COMPROMISO CON LAS LUCHAS SOCIALES

En la escena nacional, Javi Ortega se caracteriza por involucrarse en cuestiones políticas "que por ahí otros compas no la tienen", por el sólo hecho de que no lo plasman tanto, o lo eligen a través de letras sociales.

"En Comodoro, lo que se dio del Chubutazo fue algo muy lindo, la verdad que te da mucho amor, y más ganas de seguir", mencionó en relación a lo sucedido en la ciudad y también en varios lugares de la provincia en diciembre del año pasado durante las distintas movilizaciones por el #NoalaMina.

Militó mucho tiempo en distintos colectivos culturales, organizaciones de base, aunque nunca formó parte de un partido político, "no me gustan, considero que es una fórmula, un camino", valoró.

"La lucha por el medioambiente, por la tierra, es una de las luchas más genuinas que hay. Organizarse está muy bueno. En mi vida, en este momento necesito darle mucha energía a mi trabajo porque sino no como. Antes me pasaba que militaba un montón, no tenía trabajo, no tenía plata, y uno no puede andar militando con hambre", resaltó.

🎶 LA ESCENA DEL HIP HOP COMODORENSE

"La escena local está muy bien, siempre está creciendo, lo que sí siento y hago una crítica constructiva, recomiendo que salgan de su misma ciudad, su mismo barrio. No importa que te cueste, pero es la única forma de poder comparar y generar un buen análisis de cómo es la escena en otros lados".

En relación a perseguir el crecimiento artístico y como medio de vida, El Indio Javi remarcó: "la profesionalización no quiere decir venirte a Buenos Aires sino de ver y saber comparar tu nivel con otros lugares. Lo que siempre recomiendo a los compas de allá es trabajar en equipo, no hay otra mejor manera que puedas hacer música", concluyó.