Este jueves por la tarde, la China Suárez quedó envuelta en un escándalo tras viralizarse una serie de audios que le envió a Wanda Nara.

Si bien el hecho ocurrió en 2018, los mensajes se dieron a conocer tras el encuentro de la ex Casi Ángeles con Carolina Ardohain en Galerías Pacífico este pasado miércoles, donde estuvieron a los besos y abrazos en un evento.

En este contexto, una de las notas de voz sostiene que la China Suárez no le quería enviar a la top model una foto de Magnolia, la hija que tuvo con el actor chileno, para que no le practicara magia negra junto a su mamá, Thania Dos Santos.

“Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Él me dijo que Pampita le dijo que desde el colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla”, le confesó la modelo a Wanda Nara.

“No es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”, cierra el audio que desató un conflicto.

Con información de América Tv y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR