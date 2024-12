En medio de su escandaloso divorcio, Mauro Icardi explotó de bronca y destrozó a Wanda Nara tras ser desalojado de la mansión en Nordelta.

A tres años del Wandagate, el futbolista del Galatasaray de Turquía quedó envuelto en una polémica tras salir a la luz un audio donde elogia a una famosa actriz.

Este martes por la noche, Yanina Latorre no se guardó nada y reveló el audio: “(...) tan feminista, que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, de mujer amenazada y después anda exponiendo así a otra mujer”, señaló Icardi.

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien. Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, remarcó el jugador, totalmente indignado tras la pelea en un boliche porteño.

“Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China la verdad es que es patético, así que no sé... Espero que ahora me de bola la China y me ponga de novio con ella”, cerró Icardi, en relación a la visita de Wanda Nara al programa de Susana Giménez.

Con información de TN y América Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR