Wanda Nara filtró escandalosos chats y mostró los polémicos mensajes de la China Suárez sobre Pampita

Luego de la entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara aprovechó su momento y sacó a la luz una charla íntima con la China Suárez.

La empresaria publicó las capturas de chats en sus historias de Instagram que corresponden a 2018, donde muestra la relación amistosa que tuvo con la ex Casi Ángeles.

En medio de la decisión de la China Suárez de iniciar acciones legales contra Wanda por la exposición que hizo sobre ella, la influencer no se guardó nada y expuso los mensajes que muestran a la China halagando la relación de Wanda con Icardi, pero también habla de Pampita y Vicuña y el escándalo del motorhome, como lo haría con una amiga o persona de confianza.

LOS ESCANDALOSOS MENSAJES DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE PAMPITA

“Qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual”, escribió la China sobre el vínculo del futbolista con los hijos de la empresaria. “Tu mejor consuelo es tu familia y que eres feliz”, agregó.

Sin embargo, Wanda fue más allá y mostró la reacción que tuvo la China Suárez hace unos años, cuando Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña fueron tapa de todas las revistas por el escándalo del motorhome.

Entre las revelaciones, la China le confiesa a Wanda que jamás perdonará a Pampita “hasta que no diga públicamente que mintió”. Posteriormente, filtró una afirmación que hasta ahora no había salido a la luz: según la China, Pampita la habría ahorcado durante ese altercado.

“Me quería matar y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve”, le confesó la China a Wanda.

