Este miércoles por la noche, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y habló sobre la escandalosa pelea que la dejó en el centro del escándalo.

En medio del conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez, la modelo coincidió con la ex Casi Ángeles, con quien se mostró públicamente a los besos y abrazos

“Hablé con las dos. Con Eugenia estaba hablando de otra cosa y terminamos hablando de eso, y con Wanda habíamos hablado por Instagram y terminamos hablando por teléfono. Por coincidencia terminé hablando con las dos”, señaló Pampita en diálogo con LAM tras la viralización de las capturas de WhatsApp.

En este sentido, la modelo no se guardó nada y se desligó, afirmando que “es que es muy viejo y yo el pasado lo tengo tan enterrado que no me provoca ninguna emoción”.

Por otra parte, habló sobre su reacción ante las historias de Instagram de la conductora de Bake Off Famosos e indicó que “hacía unos años había una frase que decía ‘cómo hilas para llegar a mí', viste esa cosa que decis ‘yo estaba retranquila’, venía de unas semanitas muy bajo perfil y terminé metida en esto que nada que ver”.

“Digo ‘wow, otra vez metida en un lío’, pero no, voy a tratar como de esquivar y no meterme”, cerró la actriz.

Con información de América Tv y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR