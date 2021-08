Este martes 10 de agosto por la mañana, la doctora Emilia Villibar, infectóloga del Área Programática Sur, brindó una entrevista a "Periodismo de 10" en la CNN Radio Comodoro, donde confirmó que se habían enviado muestras al Instituto Malbrán de lo que sería un caso sospechoso de la variante Delta en Comodoro Rivadavia. Se trataría de un viajero que estuvo en Estados Unidos y México, lo que generó una polémica y hasta fue desmentido por las autoridades y la propia médica.

Villibar fue consultada sobre si hay indicios de la presencia de la variante Delta en la región y explicó que "no hay ningún caso confirmado, más allá de las mutaciones que se conocieron tiempo atrás, como la Gamma o Landa. De todos modos, en forma periódica se envían nuevas secuenciaciones para realizar en el marco del proyecto PAIS, de vigilancia epidemiológica".

Pero en este contexto aclaró que “hay resultados pendientes, sobre pacientes hisopados que estaban vacunados y que sin embargo contrajeron la enfermedad en forma severa, con internación en terapia y también sobre un viajero llegado del exterior, que estuvo dos semanas en Estados Unidos y luego en México, que se realizó el PCR para obtener el alta, finalizando su período de aislamiento y sin síntomas, dio positivo. Esa muestra fue enviada para secuenciar al Instituto Malbrán y los resultados tardan entre 14 y 21 días”.

Ante la pregunta de si es correcto denominar a ese caso como sospechoso de la variante Delta en la ciudad, la doctora respondió que “sí, con el antecedente de viaje al exterior sí, eso es lo que estamos buscando”.

También detalló que hasta el mes pasado, desde enero ingresaron a Comodoro y Rada Tilly un total de 35 personas provenientes del exterior, la mayoría de Centro América y Estados Unidos, además de algunos pocos desde Europa. “Todos habían hecho el aislamiento correspondiente y ninguno presentó síntomas, además de que desde hace algunas semanas se solicita el PCR para dar el alta epidemiológica. Salvo el viajero que comenté, nadie más dio positivo”, detalló.

"NO TENEMOS NINGÚN CASO SOSPECHOSO"

Tras estas declaraciones, la directora del Área Programática Sur y graduada de la carrera de Trabajo Social, Myriam Monasterolo, desmintió a la infectóloga que por la mañana había realizado las declaraciones y aseguró: "No tenemos ningún caso sospechoso de Delta. Lo que tenemos es una persona extrajera que dio positivo Covid -19 y que no sabemos si puede llegar a ser, o no. Mandamos a secuenciar al Instituto Malbrán, como enviamos a secuenciar otras muestras y estamos esperando el resultado", dijo.

Y aseguró a medios locales que "es el único extranjero que al control de los siete días dio positivo, pero eso no quiere decir que haya venido con la variante Delta".

"NUNCA FUE MI INTENCIÓN ALARMAR A LA POBLACIÓN"

Luego de su confirmaron sobre el caso sospechoso de la variante Delta a "Periodismos de 10", en 24 horas, la infectóloga Villibar se retractó y manifestó que “Lo que concisamente traté de explicar este martes, es que tenemos un viajero que vino de viaje del exterior, una persona que estuvo en Estados Unidos y tuvo además una estadía corta en México. Después de volver a Comodoro y realizar el aislamiento correspondiente, luego de siete días, le hicimos el hisopado que había que hacerle para darle el alta epidemiológica y el resultado fue positivo".

Y aclaró que "Lo que sabemos es que tuvo covid, pero él desde que volvió al país realizó perfectamente el aislamiento. Además, cuando se le hizo el hisopado no salió de su domicilio hasta que estuvo el resultado”. Mientras explicó sobre sus expresiones que "nunca fue mi intención alarmar más de lo que corresponde a la población, ni decir cosas que no son reales. El paciente ahora está totalmente asintomático, él y sus dos convivientes. Cuando la PCR dio positiva, prolongamos su aislamiento a catorce días. Lo que sabemos es que tuvo covid, después, si es o no la variante Delta, eso se va a saber cuando obtengamos los resultados del Instituto Malbrán", puntualizó.

" Así como puede tratarse de esta variante, también podría ser el covid original, sin mutación", señaló, mientras indicó que por una cuestión de protocolo "debemos mandar a secuenciar la muestra que tomamos a esta persona al Instituto Malbrán. Tenemos dos semanas más para conocer el resultado final. De todos modos, hay que tener en cuenta que, sea cual sea el resultado de la secuenciación, es retrospectivo, porque esta persona ya hizo su aislamiento y tiene el alta epidemiológica. Clínicamente, está totalmente asintomático y estable, entonces no hay indicación de mantenerlo aislado”, detalló Villibar a Diario Crónica.