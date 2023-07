El pasado 2 de diciembre de 2021, la vida de Lucia Cabral tuvo un antes y un después. Luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio y tras ser reanimada, fue declarada muerta. De esta forma, pasaron 40 minutos y mientras era trasladada a la morgue, revivió.

El milagro sucedió en la provincia de Misiones.

"No hubo latidos después de un período largo de reanimación y con un electrocardiograma plano no se observaban latidos, y fue declarada muerta", señaló Guillermo Vignau, jefe del área clínica de emergencia del Hospital Dr. Ramón Madariaga, recordando el caso.

Según informó Misiones Online, desde el centro médico dieron avisa a los familiares de Cabral y fue su hija quien ingresó a la habitación para despedirse.

"La besé, la abracé y le pregunté ‘por qué me dejó’, que la amaba, que Jesús la ama y que le entregaba su vida a él", indicó Carolina.

Luego, los empleados del hospital lelvaron el cuerpo de la mujer que estaba conectado a un respirador y lo colocaron en una bolsa. Sin embargo, una situación inesperada suedió.

Terror y misterio en la Patagonia: vecinos filmaron la presencia de una enigmática luz en el cielo

La mujer estaba con vida y como instinto comenzó a mover los brazos y sus pies. "Volvió a presentar signos vitales y en ese momento se la vuelve a conectar a todos los aparatos y a reanimación", remarcó Vignau.

LOS RECUERDOS Y LA VIDA DE LUCIA CABRAL

La abuela de 76 años, habló sobre lo ocurrido y aseguró que ahora tiene dos cumpleaños.

Por otra parte, sostuvo que "la gloria es a Dios, el propósito de Dios. Hoy, continúo con vida por mis hijos, nietos y por todos los que me conocen".

"No me acuerdo de nada, solo recuerdo que estaba mi hija y el doctor a lado mio. Yo estuve muy mal, a punto de viajar, pero el señor me mandó de vuelta", agregó sobre la situación vivida en el hospital.

Misterio: cayó una avioneta boliviana con 324 kilos de cocaína pero no encontraron tripulantes

Además, actualmente explicó que está contenta y bien de salud, "camino, me escapo de mis hijas y salgo sola".

Por otra parte, manifestó que estar con vida, le permitió ser parte de eventos y reuniones familiares de gran importancia, como casamientso y fiestas de 15 años.

"Estoy re contenta y pido a Dios fortaleza para seguir con ellos", expresó Lucia Cabral.

LA PUBLICACIÓN DE "RENACER"

Luego de la situación que conmocionó a Misiones, la familia de Cabral decidió publicar un libro, relatando el milagro de su vida.

En este sentido, aclararon que esta próximo a publicarse y se llamará "Renacer", donde se hará hincapié en "lo que Dios hizo con nuestra familia".