Una gran polémica se desató en las últimas horas en las redes sociales luego de que un turista estadounidense, de visita en Argentina, publicara un video en el que cuenta asombrado que se realizó un chequeo y se aplicó una vacuna en un hospital público sin tener que pagar un solo peso.

El joven asistió al hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires, le realizaron una extracción de sangre y le aplicaron una vacuna contra el tétanos en forma gratuita, generando un revuelo en algunos usuarios de las redes sociales.

El video fue publicado esta semana por Christian Grossi (@christian.grossi), con más de 1,3 millones de seguidores, en TikTok.

"Les voy a contar cómo recibir beneficios de salud gratis siendo americano", aseguró en su video. Y agregó: "Para ser honesto no sabía que iba a suceder. Tampoco puedo creer que sea realmente gratis. Ahora estoy en Argentina, donde el país brinda salud gratuita a todos los turistas y a todos los extranjeros".

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

"Para ser honesto no sabía que iba a suceder. Tampoco puedo creer que sea realmente gratis. Ahora estoy en Argentina, donde el país brinda salud gratuita a todos los turistas y a todos los extranjeros. Voy a poner eso a prueba: si ofrecen algo gratis fuera de Estados Unidos, lo voy a conseguir", dijo mientras ingresaba al hospital.

"Como yo no tengo seguro de salud en Estados Unidos, este chequeo y esta vacuna me saldría como mínimo 300 o 400 dólares. Este es un día exitoso. Estoy saliendo del hospital y todavía no pagué un dólar. No sé que está sucediendo", relató asombrado. "Ahora la pregunta más importante: ¿voy a sobrevivir al sistema gratis de salud?", agregó mientras mostraba a cámara los algodones con cinta que cubrían los pinchazos en sus brazos .

Llegó a su casa con el novio para festejar San Valentín y había otros tres hombres esperándola

Luego de 24 horas, el turista hizo una actualización de su estado: "Creo que voy a sobrevivir".