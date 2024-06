Un vendedor ambulante se convirtió en tendencia en las redes sociales después de rechazar una motocicleta nueva ofrecida por el influencer @HotSpanish. En un video compartido en la cuenta del creador de contenido, se observa una ligera confrontación que ha indignado a muchos de sus seguidores.

El encuentro tuvo lugar en una esquina de México, donde el tiktoker se topó con el joven vendiendo frutillas. Tras reconocer al influencer, el vendedor aceptó la invitación a subir al auto sin dudarlo.

Durante la conversación, el influencer preguntó al joven sobre la mayor propina que había recibido, a lo que él respondió que una mujer le había dado 500 pesos mexicanos.

Posteriormente, todos se dirigieron al lugar donde esperaba su sorpresa. Antes de bajar del auto, se pidió al vendedor ambulante que se tapara los ojos con una remera para grabar su reacción. El influencer quería capturar el momento en que el joven viera su regalo.

LE REGALÓ UNA MOTO A UN VENDEDOR Y RECIBIÓ UNA RESPUESTA INDIGNANTE

Al revelar la motocicleta blanca nueva con las llaves colocadas, la reacción del vendedor sorprendió al influencer de manera negativa.

"¿Me vienes a humillar o qué? No me gusta... veo tus videos y regalas cosas mejores, BMW y cosas así, esto no se compara, es una basura para tus vídeos", expresó el joven.

A pesar de los intentos del influencer por explicar que la motocicleta era casi nueva, con solo 8 kilómetros de recorrido y un valor superior a 17 mil pesos mexicanos, el vendedor no cambió de opinión.

"En un mes me podría comprar algo mejor, me estás humillando, hubiera preferido una KTM... me hubieras dado un coche o una moto mejor. Me estás haciendo perder mi tiempo, ¿para qué me traes aquí?", continuó el joven.

La reacción del vendedori indignó muchos usuarios y el video generó un polémico debate en las redes sociales.