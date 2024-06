Una influencer de viajes sorprendió a sus seguidores al revelar un dramático incidente durante su reciente escapada a Brasil, junto a su novio.

Se trata de Melina Corona, oriunda de Salta, quien junto a su pareja visitó dos hermosas playas en el país sudamericano, Praia do Ingleses y Campeche, donde vivieron una experiencia casi idílica que terminó en un inesperado percance de salud.

A través de su cuenta @melinacorona23 en TikTok, Melina compartió las maravillas de las aguas brasileñas con sus seguidores. “Los primeros días en Brasil nos compramos antiparras porque el agua es tan clarita que podés ver los pececitos por todos lados y nos emocionamos”, relató entusiasmada.

Sin embargo, el viaje tomó un giro cuando, al sumergirse en las apacibles y cristalinas aguas de Campeche, Melina sintió un fuerte dolor en el oído. “Podés estar ahí flotando y viendo todo lo que hay bajo del mar... llegué hasta el fondo y fue ahí donde casi me reviento el tímpano”, reveló la influencer.

A pesar del dolor, inicialmente Melina evitó acudir al hospital por los costos que implicaría. “Me doy lástima porque no saben lo mal que la estaba pasando, tenía toda la cara hinchada... conseguí turno con el médico, me revisó y me recetó un medicamento súper fuerte, me dieron una inyección y lo peor vino después”, detalló sobre su agobiante experiencia.

El video que documenta parte de su travesía en Brasil y su posterior lucha con las complicaciones médicas se hizo viral en TikTok, alcanzando 546 mil reproducciones y 23 mil "me gusta". La comunidad de seguidores de Melina compartió su simpatía y apoyo, con comentarios que reflejan la empatía hacia su doloroso percance. "Ese tipo de dolor es el peor", comentó una tiktoker, mientras que otro agregó: “Yo me reventé el tímpano con un hisopo”.

Este incidente sirve como un claro recordatorio de los riesgos que pueden estar presentes incluso en actividades recreativas aparentemente inofensivas y subraya la importancia de prestar atención a la salud personal incluso en momentos de diversión y exploración.