A través de las redes sociales, una mujer tomó una drástica decisión y escrachó públicamente a su ex novio tras haber descubierto una infidelidad.

El hecho ocurrió en Salta, donde la presunta víctima del engaño aseguró que su ex la manipuló emocionalmente y lo tildó de “vividor”.

Según reveló el medio Qué Pasa Salta, la mujer realizó una publicación a través de un reconocido grupo de compra-venta en Meta (ex Facebook), donde expuso que el hombre además de jugar con sus sentimientos, tenía una relación paralela y la habría estafado económicamente.

En un mensaje contundente, la mujer exigió la devolución del dinero que le habría prestado para la operación de su hermana. “No me voy a cansar de escracharte vividor, me mentiste durante años”, denunció.

La publicación generó revuelo entre los usuarios, quienes tuvieron empatía y se mostraron a favor de la mujer, quien herida en su orgullo, decidió exponer a su ex pareja.