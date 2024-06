A través de las redes sociales se viralizó un polémico video que desató un intenso debate luego de que un influencer visitara un popular boliche en Buenos Aires para preguntar a los asistentes cuál es la capital de Chubut.

Entre las respuestas recibidas por el tiktoker Nicolás González se destacan frases como "me mataste, no sé nada", "Chubut", "No sé, la capital no sé", "Chaco" e incluso "Bolivia".

La falta de conocimiento geográfico demostrada por los entrevistados ha llamado la atención de los espectadores y ha provocado diversas reacciones en los comentarios.

La situación plantea interrogantes sobre la importancia de la educación geográfica y el acceso al conocimiento en un mundo cada vez más conectado digitalmente. La repercusión del video ha abierto el debate sobre la necesidad de fomentar la conciencia y el aprendizaje de datos básicos sobre geografía y cultura en la población.