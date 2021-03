MANCHESTER (ADNSUR) - Un hombre residente de la ciudad de Manchester, Reino Unido, sorprendió a todos en redes sociales tras contar cómo había gastado 30 mil libras en cirugías para parecerse a un popular filtro de Instagram.

La suma, que equivale a poco más de 40 mil dólares, fue destinada a numerosas operaciones que incluyen relleno en los labios, las mejillas, la barbilla, la mandíbula y debajo de los ojos, además de una rinoplastía, un estiramiento de labios, un estiramiento de la sien y un estiramiento de ojos de gato, además de un enderezamiento dental.

“Instagram puso un filtro donde te muestra cómo te verías después de una cirugía plástica y me encantó lo que vi”, confesó Levi Murphy, de 24 años y protagonista de la historia, al ser consultado por el hecho, y sumó:

"Cuando tenía diecinueve años obtuve mi primera jeringa de relleno de labios. Terminé amando cómo se veía y volví como un mes después y he continuado desde entonces”.

“Podría vivir felizmente con la cara que tengo ahora o incluso antes de la cirugía, pero me gusta mezclar las cosas. Para mí no es gran cosa; es como cambiar tu guardarropa, pero por supuesto un poco más extremo y doloroso”, sumó y cerró: "Me encanta captar la atención de la gente, incluso con mi cirugía, transmito mi recuperación en las redes sociales. No todos reaccionan bien a mi apariencia y tengo miles de comentarios horribles de los trolls”.

Pese a las críticas, Murphy asegura que no deja que los comentarios negativos lo desanimen, dado que "no se toma nada en serio".