Un famoso carnicero reveló los cortes más baratos para las fiestas de fin de año. El hombre compartió un video donde dejó algunos tips y recomendaciones para los clientes a la hora de ir a comprar y se volvió viral. "No gastes plata", señaló.

Se trata del usuario de TikTok (@maritolaurens), quien compartió el video en su cuenta y superó los 2 millones de reproducciones. “No los entiendo a ustedes, se la pasan gastando plata en un peceto para hacer vitel toné cuando está re caro, por eso podés usar la cuadrada que viene al lado pegada y es un corte seco que te sirve igual”, comenzó diciendo.

Viajaba en auto, quedó horrorizada por lo que vio en el espejo retrovisor y casi suelta el volante

“Deja de gastar en esto (peceto) que vale entre 13, 14 y 12 lucas, un montón de plata”, indicó. Luego, sostuvo que “la cuadrada está siempre en oferta por dos kilos; pedís un pedazo y ya está, si lo tenés que hervir”.

Asimismo, indicó que otro corte más barato para reemplazar al peceto es la palomita, que cuesta alrededor de $6000 o $7000 menos. “Al ser una carne seca, se puede utilizar de la misma manera para hacer vitel toné. Una vez que la herviste, la podés cortar, toda fileteada, y te queda espectacular”, añadió el carnicero. Si bien, remarcó que “no son el mismo sabor, pero no gastés plata al p...”.

Rompió en llanto por la presión laboral, grabó un video y desató un escandaloso debate en redes

Por otra parte, sostuvo que así como el peceto, otro corte caro es el matambre. “Una fortuna”, aseguró. “Pedile al carnicero que te guarde un azotillo, es la tapa del cogote de la vaca y se usa para hacer arrollado de la misma manera y es mucho más sabroso”, aclaró.

Por último, explicó que “si no te alcanza o querés otra alternativa parecida a la palomita, es la tortugita. También la podés utilizar, pero como siempre digo, sácale la avenita que tiene en el medio”.

Quiso proponerle casamiento a su novia, le escribió por WhatsApp y todo terminó mal por un insólito error

En tanto, los usuarios reaccionaron y generaron debate en la publicación. “Yo lo he hecho con palomita para el vitel y sale bárbaro”; “Si después de laburar todo el año, no me puedo comer un peceto... ¿para qué vivo?”; “Para comer peceto hay que votar a conciencia y no vas a tener que buscar con qué sustituir un corte de carne por otro que sea más barato!”; “No entiendo cómo se ofende la gente, jaja. El tipo solo está recomendando para quien quiera comprar otro corte de carne y no gastar mucho, es un consejo y con las palabras correctas.”

Con información de TikTok (@maritolaurens), redactada y editada por un periodista de ADNSUR