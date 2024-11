Lo que debía ser el mayor desafío de su vida se transformó en una verdadera pesadilla para un joven que quería proponerle matrimonio a su novia.

La insólita historia se dio a conocer a través de un video publicado en TikTok por @chacalboggian, quien mostró las escandalosas capturas de chat de la pareja que finalizó su vínculo de la peor manera.

LE PIDIÓ MATRIMONIO A SU NOVIA POR WHATSAPP Y TODO ACABÓ MAL

De acuerdo a lo que se pudo apreciar en las imágenes, el joven le escribió a la chica a través de WhatsApp, pero una falla lo dejó mal parado. “Pau, tengo mucho miedo de decirte esto en persona, por eso te lo voy a decir por acá, aunque me trates de cag...”, le escribió.

“¿Qué pasó?”, le preguntó Paula y él lanzó: “No quiero que seas más mi novia”. Luego, le envió una foto del anillo de compromiso y añadió: “Quiero que seas mi esposa”.

En continuidad, el joven enamorado no se percató de que le falló el internet y su propuesta romántica nunca llegó a destino. “Me anda mal el internet”, añadió con emojis de enojo, pero la joven no los leyó jamás porque no los recibió.

Ante esta inesperada situación, la chica explotó de bronca y lo destrozó con una durísima respuesta: “¿Por acá y así me lo decís? Siempre fuiste muy poco hombre, pero no sabía que eras capaz de tanto. Igual, me chu… un ovario. Me lo veía venir y ya estoy conociendo a otro con las pel… bien puestas”, cerró.

Por último, el novio no le pudo explicar que sufrió un problema de conexión; la intentó llamar y se enteró de que ella finalmente lo bloqueó.

