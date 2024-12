En los últimos días, una joven se hizo viral en las redes sociales luego de contar detalles de su triste situación personal.

Sofía Pérez utilizó su cuenta de TikTok y, a través de un video, contó que está separada del padre de su hija, quien le envía 20 mil pesos para todo el mes en concepto de cuota alimentaria.

Esta insólita cifra generó indignación entre los usuarios. “¿Soy la única o a alguien más le pasa esto?”, preguntó la usuaria con tono irónico, aunque afectada por la situación.

La joven madre no pudo ocultar su fastidio e indicó que el dinero debía usarlo para la obra social, el alquiler, el agua, la luz y la terapia que hace su hija. Además, debe comprar comida y ropa.

“¿Qué compras con 20 mil pesos?”, lamentó e indicó que "si alguien quiere que le preste, me avisa y le presto”.

Posteriormente, Sofía reveló que "cada tanto me trae pañales, aceite y algodón, porque Juani aún los usa” y afirmó: “No se los podemos sacar, solo cuando ella lo decida”, añadió sobre los pañales.

“Menos mal que ahora hice el trámite para la prepaga y por fin me dan los pañales, me entregan 180 por mes. Saben qué es lo peor, lo voy a decir aunque me da vergüenza: la mamá tiene pañalera... y a mi hija le faltan los pañales... ¿entienden cómo va la cosa? ¡No puede ser!”, cerró Sofía con total bronca y tristeza.

