Un alumno vivió horas desesperantes después de cumplir con una tarea escolar y crear una máscara de yeso que después no podía despegarse de la cara.

Durante varios minutos de desesperación, el estudiante estuvo intentando despegarse el producto del rostro sobre el lavatorio con agua tibia mientras insultaba a su profesora.

Mientras tanto, sus familiares lo grababan y se reían de la situación, se escuchó al joven decir: "La voy a demandar, mamá, voy a demandar a esa maestra".

A través de la cuenta de Twitter de un usuario llamado @SERVCOMPUTACION, se hizo viral la historia de este chico, que vivió momentos de tensión. En las imágenes se lo ve de rodillas frente a un vanitory y tratando de desprender el yeso de su cara sin mucho éxito que digamos. Sin embargo, a pesar de que intentó con todas sus fuerzas, no la pudo sacar.

Tiene autismo y sus compañeros de colegio lo eligieron abanderado

Por supuesto que el joven no se dio por vencido, porque hasta usó una cuchara para quitársela, aunque todos sus intentos fueron inútiles.

Después de la cuchara, probó echándose agua caliente en la cara para ver si este método era el bueno y el que desprendería el yeso de una vez. Sin embargo, como todo lo que hizo antes, no funcionó. “Si cierro los ojos se me va zafando”, mencionó el chico, pero siendo muy honestos, no se veía que esa máscara se despegara.

Aunque en los comentarios la mayoría de los usuarios toman lo sucedido con humor, algunas personas criticaron a la profesora y a los padres del menor por no supervisarlo al realizar esta tarea.