Es sabido que uno de los ingresos con los que los mozos pueden hacer una diferencia a fin de mes, es con la "propina", el dinero que los clientes dejan por un buen servicio tras terminar de cenar, almorzar o merendar en alguna confitería. Aunque, muchas veces, esa propina no es lo suficiente a juzgar por el mozo.

En las últimas horas, se conoció el caso de uno de ellos, quien, tras hartarse del bajo dinero recibido, hizo su descargo a través de un video en Tik Tok muy enojado, quejándose de la situación.

En el video publicado por el camarero de Los Ángeles, Estados Unidos, llamado Ben Raanan inicia con él diciendo: “Esto es para que dejen buenas propinas”. La reacción del joven trabajador provocó un ferviente debate en la plataforma. A lo largo de su publicación, Raanan destaca: “Si la cuenta es de 50 dólares, puedes dejar 10 dólares, es decir, un 20%, y está bien. Si tu cuenta fuera de 200 dólares y me dieras 10, eso sería un 5%, es un insulto”.

Aun así, el video provocó comentarios de todo tipo, mientras que varios apoyaron a Ben en su descargo, otros comentaron que un 20% del total de la cuenta es algo totalmente excesivo. A pesar de esto el trabajador fomentó este tipo de accionar y caso de que no, “poner en la mira” a aquellos que no paguen lo correcto.

El video, con unas 153 mil visitas y 17 mil me gustas, que subió a Tik Tok no solo atrajo el apoyo de varios colegas que pasaban por la misma situación, sino también de miembros de personal de cocina y hasta de muchos clientes. Una mujer criticó el 10% y mantuvo que en esas ocasiones suele pensar que esa noche no cenará. Por otro lado, varias personas tomaron la oportunidad para criticar el mal servicio que a veces reciben: “Doy propina cuando la comida es buena y el servicio está por encima de lo normal...” comentó otro usuario.