“Todo trabajo debe ser pagado”. ¿Alguna objeción? Ninguna. Un albañil decidió tirar las escaleras que construyó porque el día de pago no recibió más que promesas.

El usuario @alexsolis041 difundió un video en TikTok que muestra el momento donde un albañil, visiblemente molesto, destruyó una escalera.

En el clip de apenas 48 segundos, se escucha a una persona intentar convencer al “maestro” de no derrumbar la construcción, con la promesa de que “mañana ya va a caer la plata”.

“Maestro no rompas la escalera pues, ya, pues, maestro”, insiste el que parece ser el encargado de la obra. Sin embargo, el trabajador parece no creer esto, pues se pregunta “¿por qué no nos paga”.

En un intento más porque el enfurecido albañil detenga su destrucción, el encargado le dice que “mañana ya va a girar la plata”.

“Tienen que pagar puntual, es lo justo”, “y para colmo, la escalera resiste, eso sí es calidad que debería ser recompensada”, “bien hecho, el trabajo de uno tiene que ser reconocido y pagado”o “a veces necesitan lecciones para pagar a tiempo, creen que no tienen necesidades y no lo pagan”, fueron algunos de los comentarios que se pudo observar en el video.