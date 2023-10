Esta semana surgió a la luz un video que desató una fuerte polémica en las redes sociales y tiene como involucrados a dos ex Gran Hermano: Maximiliano Giudici y Juliana Díaz.

Los ex participante del reality quedaron envueltos en un escándalo tras filtrarse un clip íntimo que los compromete. El mismo fue filtrado en los programas de espectáculos por Camila Lattanzio, quien asegura que alguien de su entorno se lo envió.

Según trascendió, la joven expuso el material tras su fuerte pelea con la expareja, y tras varias semanas enfrentados, Lattanzio decidió filtrarlo.

En el video se puede escuchar a los ex Gran Hermano en medio de una fuerte discusión privada, que termina con un gesto violento por parte de Juliana Díaz.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

"No me toques más, salí de acá, no quiero que hables más, porque no me dejas dormir, no quiero que me hables más, no quiero que me hables más", repite Maxi Guidici, a la vez que se la ve a su expareja revolearle la gorra que tenía puesta y exclamar: "¡Basta, gordo, basta!".

"¡Qué amor, si me revoleas la gorra, vos sos la que te ponés violenta, no me toques más, salí de acá!", se quejó él.

Según reveló Lattanzio, el video fue grabado por la participante del Bailando 2023 (América TV) para intentar culpar al cordobés de violento.