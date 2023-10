Sin querer, Gimena Accardi se viralizó en las redes sociales luego de revelar un hábito poco convencional: tomar la leche materna de sus amigas.

Durante su participación en el programa "Soñé que Volaba" de Migue Granados, Accardi dejó a todos atónitos al declarar: "¿Nunca probaste la leche de materna? Probala, es deliciosa", sorprendió la actriz que reemplaza a Sofi Morandi.

"Me da mucha impresión. Es como robarle la comida a tu hijo", le contestó el conductor, pero la actriz siguió firme en su postura, incluso confesó que varias amigas le ofrecen su leche materna.

"Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café", contó.

Gimena Accardi no es la única famosa que practica este hábito. Juana Repetto contó que su marido, Sebastián Graviotto, probó de su leche. “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, reveló.

Sin embargo, la revelación de Accardi no ha estado exenta de controversia. En las redes sociales, numerosos usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos la criticaron, tachando su práctica de excéntrica y poco higiénica, mientras que otros la defendieron y argumentaron que no hay nada de malo en explorar nuevos sabores./Noticias Argentinas.