Terminó la relación con su marido, él le pidió la casa y ella la derrumbó: "Ahí tenés el terreno"

La decisión de Yumiko Ramírez de demoler su casa de tres pisos en la ciudad de Chancay, Perú, ha generado controversia en las redes sociales. La situación se dio luego de que la Justicia ordenara su desalojo a pedido de su ex esposo.

Según reportes de medios locales, el terreno donde se encontraba la vivienda pertenece al ex suegro de Yumiko. Ella afirma que el padre de su ex esposo le pidió el terreno, pero no la construcción, por lo que decidió demolerla.

La mujer argumenta que toda la construcción fue financiada por ella, por lo que consideró que tenía derecho a demolerla. Afirmó que todo salió de su bolsillo y que no tenía intención de dejarle la propiedad a su ex esposo o a su familia.

"Quiere que le entregue el terreno, pero no la edificación porque eso yo lo he hecho, a mí me ha costado, me he privado de muchas cosas para tenerla", se defendió las mujeres ante los cuestionamientos.

Sin embargo, tras su separación, el padre de su ex esposo inició una demanda para reclamar el terreno donde vivía con sus nietos.

Al ver que no podía hacer nada para evitar que le quitaran el terreno, ella decidió demoler su casa para evitar que se beneficiaran del esfuerzo que hizo durante años para construirla.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”, mencionó en entrevista a un medio local.

La demolición de la vivienda inició el 22 de septiembre y rápidamente se viralizó el caso en redes sociales y fue un tema muy polémico en la comunidad de Chancay en Perú.