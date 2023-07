Brocarde es una cantante británica de 39 años que ha alcanzado la fama gracias a su música y las historias de amor que la rodean, las cuales han generado controversia.

Ella se casó en la noche de Halloween en una capilla abandonada y luego se fueron de luna de miel a Barry Island. Por otro lado, ella comentó que tuvieron sexo y que gracias al fantasma tuvo orgasmos escalofriantes. Pero, al parecer, el amor se terminó.

Y ella explicó: “Estaba al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, y continúo: “Al comienzo amaba a Eduardo, pero la relación ya no daba para más. Ahora estoy en Tinder y he renacido y me siento libre. Me divorcié de Eduardo a través de un exorcismo”.

Brocarde anunció su separación y el divorcio por medio de un exorcismo junto a su canción, Just Another Anthem.

"Estoy llena de alegría, renacida, emocionada por la vida y muriendo por reír, divertirme y sentirme libre", dijo después de su divorcio, que se formalizó con un supuesto exorcismo que sirvió además para uno de sus videoclips.

"No me di cuenta de lo agotador que podía ser estar casada con un fantasma, estaba tan envuelta en el drama de Edwardo que olvidé lo divertida que es la tierra de los vivos", explicaba la cantante, de 38 años.

Según la artista, ha tenido buena acogida en la red social de ligoteo. "Nunca antes había estado en una aplicación de citas, así que estaba nerviosa por darme de alta y me preocupaba que nadie quisiera salir con una mujer que se casó con un fantasma".

Eso sí, la cantante afirma que va poco a poco. "Me siento muy halagada, pero muy cautelosa, ya que no quiero atraer a otra rata", decía a medios de Reino Unido, donde siempre ha habido mucho cachondeo con las excentricidades de la vocalista.