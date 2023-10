Una joven de Costa Rica quedó parapléjica tras ponerse un piercing en la nariz, una de las perforaciones más dolorosas que hay actualmente

A través de sus redes sociales, María Ávila, compartió un video en el que relató su dramática experiencia para advertir a otras personas, y señaló que estuvo cerca de morir. Su historia conmovió a los usuarios, viralizándose su triste historia.

“Cuando tenía 15 años quería ser aceptada socialmente entonces decidió hacerme un piercing pero o cualquier, yo quería parecer vaca, me quería hacer el séptum. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, entonces yo le dije: o me lleva usted o me lo hace una amiga", comenzó a través de su video publicado en TikTok.

Si bien su madre le expresó su rechazo, la joven la amenazó con que se lo haría de todas formas y que una amiga podría colocárselo, lo que la asustó y la hizo ceder al “no tener otra opción”.

Durante la perforación, contó que sufrió un desmayo, por lo que repitieron el proceso lo que posiblemente provocó todo. En los primeros meses, la adolescente pudo lucir con orgullo su piercing pero al cabo de unos meses comenzó a sentir un hormigueo en varias zonas del cuerpo, aunque su primera reacción fue minimizarlo: “Estábamos en pandemia y todo eran clases virtuales, yo me la pasaba sentada, entonces era normal”.

“Llegó un día en el que dejé de sentir los pies. Pero como yo soy tan dramática, nadie me creía, mi mamá no me creía. Hasta que un día traté de levantarme de la cama y no me pude levantar. Al siguiente día me llevaron al hospital y me dejaron internada porque no sabían lo que tenía”, relató.

“Me hicieron una operación para abrirme la espalda. Fue gracioso porque me preguntaron si me reventé una espinilla en la nariz porque lo que me entró fue una bacteria, se me medio por la nariz”.

Ahí, descubrió que el piercing en la nariz había causado todo. Pese a que todo parecía grave, se percataron de que sufrió daños menores que con terapia puede resolver. “Esa bacteria se llama estafilococos áureos y está en la piel, en la cara y está esperando el mínimo daño que suceda para entrar", señaló y luego reveló: "A pesar de que hoy día vivo con discapacidad, la verdad es que pude haber muerto”, cerró.