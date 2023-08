Desde hace 14 años, Luciano Mellera ha llevado sus shows a distintos escenarios del Stand Up en toda la Argentina.

Tras dejar atrás su carrera como creativo y redactor publicitario, se convirtió en uno de los mayores exponentes del stand up en Latinoamérica. Mellera es un referente histórico y además, fue parte del elenco elegido por Comedy Central.

A pesar de su gran trayectoria, varias personas aún dudan de sus capacidades y también no lo consideran un trabajo lo que él ofrece como show.

“Pregunta. ¿A quién le vendiste el alma para no laburar?”, le preguntó un joven del público. “Vos no estás laburando, ¡yo estoy laburando! El hecho de que tu laburo no te guste no quiere decir que el mío no lo sea”, le respondió el comediante llevándose los primeros aplausos.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

“Eso es algo muy argentino que hay que empezar a dejar un poquitito de lado, la frase ¨Eh, agarrá la pala¨”, agregó posteriormente y lo fulminó con un comentario.

“Eso va a hacer que nunca puedas salir de un trabajo que no te gusta, amigo. Vos podés, soltá la pala o las dos palas, con esa voz”, remató, haciendo reír al resto de la sala.

El video se viralizó en Tiktok y rápidamente varias cuentas comenzaron a repostearlo en Twitter. “No solo que el pibe está laburando, además el que pregunta literalmente le está pagando el sueldo” y “Ojalá todos podamos laburar de lo que nos gusta”, fueron tan solo algunas de las muestras de apoyo hacia el comediante.