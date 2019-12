COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Verónica Duque es una docente española que da clases Lengua, Inglés, Arte, Ciencias Sociales, Natural a niños de 8 y 9 años del tercer ciclo del Colegio María Teresa Íñigo de Toro, en Valladolid. Y -como muchas otras docentes- reconoce que es cada vez más difícil captar la atención de los niños, por eso se le ocurrió una idea diferente a la hora de enseñar los órganos del cuerpo humano: se vistió con un disfraz que exhibía todo lo que el cuerpo lleva por dentro.

“Me salió por casualidad este verano una publicidad de un bañador, y como siempre estamos pensando en cómo hacer las clases más motivadoras, pues pensé que no estaría mal. A los niños les cuesta mucho imaginar las cosas en tres dimensiones por mucho que lo vean en vídeos o libros. Me pareció buena idea y me compré las dos piezas de las mallas en septiembre. El disfraz lo he tenido guardado en el armario hasta que me tocó dar este tema el lunes en la clase de naturales”, comenta la maestra a La Vanguardia.

Verónica también jugó con el factor sorpresa. Nadie de la clase se esperaba algo así y el lunes apareció en el aula tapada con una bata y con Margaret, un busto con órganos internos desmontables. “Fue quitarme la bata y los niños se pusieron a chillar. Les impactó. Me inventé que me habían quitado las costillas y la caja torácica igual que a Margaret y que les íbamos a enseñar lo que tenemos por dentro”.

Esa peculiar forma de enseñar anatomía quedó retratada por la tutora de 3ºA que no quería perdérselo, y tomó fotos y videos.

Esas fotos fueron posteadas en redes sociales por su esposo, sumamente orgulloso de la creatividad y vocación de su mujer, y se hicieron virales en pocas horas.