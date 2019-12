ROSARIO (ADNSUR) - Jeremías Paletta tiene 17 años y se llevó cuatro materias directamente a febrero. Para contarle a sus padres, al joven se le ocurrió un ingenioso recurso: armar un video con la intención de atenuar el castigo. Con letras blancas sobre un fondo negro y una solemne cortina musical, el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Ellos ya me venían amenazando durante todo el año: más te vale no llevarte ninguna", contó Jeremías y como no sabía cómo encararlos, creó el video. “En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina”, es la primera frase y luego mantiene la estructura con otras tres problemáticas adolescentes: el consumo de alcohol, de drogas y la delincuencia juvenil.

Había procurado mitigar el enojo de sus padres con la enumeración de dramas adolescentes que él no asume. Pero no lo logró. Tal como le habían anticipado durante todo el año, se enojaron: le sacaron la computadora y lo mandaron a lavar los platos

“Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Así que intenté hacerlo de una forma cómica, para que llevarme cuatro a febrero no parezca la gran cosa en comparación con otras cosas”, relató el joven a Infobae.

El efecto deseado lo tuvo en su hermana Antonella, a quien sí le divirtió el video y le pidió permiso para subirlo a sus redes. En dos días ya alcanzó los más de 131 mil likes en Twitter.

Jeremías es de Rosario. Ya terminó cuarto año de la secundaria: en caso de rendir bien, pasará a quinto. Pero antes deberá aprobar Historia e Inglés en diciembre, y Economía, Administración, Matemática y SIC (Sistema de Información Contable) en febrero.