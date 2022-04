Una mujer oriunda de Chile vivió un calvario de 40 años luego de que le dijeran que su hijo había muerto tras el parto, pero descubriera que en realidad había sido robado.

Todo salió a la luz el pasado 22 de mayo de 2021, cuando una organización sin fines de lucro chilena contactó a Tyler Graf, de 38 años y residente de Texas, para decirle que había sido robado de su familia en Temuco, Chile, y dado en adopción ilegalmente.

Según se supo Tyler, quien trabaja como bombero, se encontraba haciendo prácticas de entrenamiento cuando conoció a un hombre cuya madre, Marisol Rodríguez, dirigía la mencionada organización que trabaja para reconectar familias separadas por adopciones forzadas.

La mujer accedió a los papeles de adopción del hombre, y rápidamente notó señales de que él podía ser víctima de un esquema de secuestros y adopciones forzadas muy comunes durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet, algo que luego pudo confirmar su madre biológica.

En base a sus dichos, Tyler nació tres meses prematuro y ella lo llamó Sergio, pero le dijeron que había fallecido.

"Dos semanas después del nacimiento, me dijeron que había muerto", reveló la mujer de 65 años.

Y agregó: "Pedí el cuerpo y se negaron, diciendo que era demasiado pequeño".

"No puedo imaginar lo que pasó mi madre biológica cuando me perdió y lloró mi muerte", expresó por su parte Graf.

El momento en el que se enteró de la verdadera situación de su hijo fue otro de los temas tratados por la mujer. "No pude digerir la información", dijo en relación a la llamada que recibió de la organización Hijos y Madres del Silencio.

Y detalló: "No podía entender lo que estaba pasando. Cada músculo de mi cuerpo se tensó y apretó las lágrimas en mis ojos. Me sentí como si me hubiera golpeado un bate y estaba viendo estrellas".

Ahora, casi 40 años después, Graf viajó a Chile para reunirse con su familia biológica y comenzar la relación con ellos.

"Ahora estoy entre familias. No quiero herir los sentimientos de mis padres adoptivos o los sentimientos de mi madre biológica, por lo que es un buen equilibrio en este momento. Estoy tratando de averiguar dónde encajo en medio de todo esto”, dijo.

Y cerró: "Estamos recuperando 38 años de tiempo perdido. Tiempo que no podemos volver".