La polémica frase de Emanuel Noir sobre Mirtha Legrand: "A la vieja..."

Emanuel Noir, el popular cantante de “Ke Personajes” asistió a la clásica gala de “Los personajes del año”, donde se cruzó con Mirtha Legrand.

El músico fue entrevistado y se refirió de una forma polémica a la histórica conductora y actriz. En cada nota que brindó el cantante se mostró un poco incómodo y ajeno al evento de la revista Gente.

“No tengo la menor idea de qué es esto, lo mío es más del escenario y la gente. Me generó intriga y vine”, aseguró. ¿Al cumpleaños de qué 'personaje del año' te colarías a su cumpleaños?”, le consultó la notera, sin imaginar la polémica respuesta que le daría el cantante.

"No conozco a ninguno de los que está acá", insistió él. Para ayudar, la reportera indagó: "¿En el de Mirtha, ponele?". Y fue ahí cuando Emanuel disparó: "En el de la vieja Mirtha, sí". "Le cantás unos temas", sugirió la periodista. "Sí la hago perrear, de una", sostuvo Noir, con una pícara sonrisa.

El video de la entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales donde los usuarios comentaron sus opiniones al respecto. "No podés, es un personaje esté chabón (literal)", "La vieja Mirta... La pasó del glamour a calles de tierra con perros callejeros en 3 palabras" y "¿Cómo le vas a decir "vieja" a la vieja de Mirtha?", fueron algunas de las frases que comentaron los seguidores, quienes se tomaron con humor la referencia.

Emanuel Noir comentó a los usuarios, que no dijo “vieja” en un tono despectivo. “A mi mamá también le digo la vieja. No quieran meter polémica donde no la hay”.