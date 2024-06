Un joven se vio envuelto en una situación desagradable después de coordinar una cita con una mujer que conoció a través de una popular aplicación de citas.

Lo que parecía ser un encuentro prometedor se convirtió en una broma de mal gusto que dejó al joven desconcertado en plena vía pública.

Según las capturas de pantalla de la conversación compartidas por el influencer Chacal Boggian en su cuenta de TikTok, la historia comenzó cuando ambos coincidieron en Tinder y decidieron llevar su interacción al siguiente nivel a través de WhatsApp.

LA INESPERADA CONFESIÓN QUE TERMINÓ CON LOS PLANES

La cita estaba programada para la noche, pero la joven, identificada como Cande, sugirió coordinar los detalles con anticipación. “No sé si te conté pero no tengo auto... estaba pensando si nos podíamos encontrar en un punto intermedio”, le respondió él.

Ingresó al mar para nadar, sintió un dolor en el oído y le detectaron lo peor cuando fue al médico

Al notar que los minutos pasaban y la joven no le contestaba el mensaje, le envió un signo de preguntas, desorientado con su actitud. Finalmente, ella accedió y le contestó “ok, está bien”. Luego, le pasó la dirección del lugar donde se iban a encontrar y no volvieron a hablar.

A la hora de la cita, el chico le avisa que ya había llegado al punto de encuentro, que para su sorpresa era un lugar conocido. “Esto es Paseo La Plaza, el lugar donde hacen stand up, no sabía que te gustaba”, le dijo contento por el plan que los esperaba.

Un influencer sorprendió a un vendedor ambulante, le regaló una moto y recibió una indignante respuesta

Sin embargo, todo terminaría de la peor manera: “Pasá al fondo y contales el tremendo chiste que me hiciste con lo de encontrarnos en un punto intermedio”, le escribió ella. “Es un chiste ¿no?”, le preguntó él, e inmediatamente el chat quedó con un sólo tilde, es decir, nunca fue entregado porque la joven ya lo había bloqueado.

La historia no tardó en generar reacciones en redes sociales, con usuarios expresando opiniones divididas sobre la actitud de la chica. “Cande, hacete de abajo querida. O comprate un auto así no juzgas la movilidad ajena” comentó una mujer, “normalicemos el punto intermedio y el pagar a medias”, escribió otra. “Cómo la banco”, expresó una seguidora, “tampoco los estandartes tan bajos, ya no queda un caballero”, la apoyó otra.