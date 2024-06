Es empresario, quedó viudo y gastó una fortuna en una insólita publicidad para conseguir una novia

En un gesto romántico poco convencional, Carlos Valentim, un empresario brasileño de 54 años de edad, decidió gastar una fortuna para encontrar a su nueva compañera de vida.

Cuatro años después de haber perdido a su esposa, este viudo ha decidido que no quiere pasar más tiempo solo. Su llamativa estrategia involucra la distribución de 50 carteles por toda la zona oeste de Río de Janeiro, una de las ciudades más grandes de Brasil.

La originalidad de la campaña de Valentim no solo radica en su método, sino también en los criterios específicos que ha establecido. La frase “busco novia” adorna cada cartel, acompañada por una foto de Valentim con sus dos perras. Deja en claro que cualquier interesada debe ser amante de los perros, ya que, según él, “Si no te gustan los perros, no te gusto yo”.

PUSO CARTELES PARA CONSEGUIR NOVIA Y FIJÓ UNA FECHA LÍMITE

Lo más sorprendente es que esta búsqueda tiene una fecha límite: el próximo Día de San Valentín, celebrado cada 12 de junio en Brasil. Valentim, lleno de esperanza, ya ha hecho reservaciones para cenar ese día en un restaurante del área, con la expectativa de compartir la mesa con su futura pareja.

En una entrevista con el medio local G1, Valentim reveló que incluso creó un perfil en Instagram con la ayuda de su hija, para facilitar el contacto con las posibles candidatas. En cada anuncio se incluye su usuario de Instagram y un código QR.

El costo de esta búsqueda del amor no ha sido menor. Valentim ha invertido 40.000 reales (aproximadamente 7 millones de pesos argentinos) en la campaña. A pesar de esto, no se arrepiente: durante los cuatro años que estuvo solo, ahorró dinero específicamente para esta causa. Valentim está convencido de que esta gran inversión le ayudará a encontrar una "buena persona".

Con una respuesta abrumadora, Valentim informó que alrededor de 500 mujeres han respondido a su llamado. Con la estrategia de los carteles publicitarios, espera alcanzar aún a más personas. “La razón para colocar los carteles es que soy una persona hogareña. No voy a fiestas ni discotecas. Paso todo el año trabajando y el tiempo pasa", explicó Valentim sobre su elección del método.

Mientras el Día de San Valentín se acerca, las expectativas de Carlos Valentim crecen. Los próximos días determinarán si su inversión romántica dará frutos,