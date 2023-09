María Becerra está en una fase activa repleta de trabajo cosechando éxitos tras éxitos y luego de volver al país tras su paso por México, se viralizó en las últimas horas a través de un video donde muestran cómo juega al fútbol en su barrio natal en Quilmes.

El video fue grabado por una usuaria de TikTok la usuaria llamada @namumorganti, quien muestra a la cantante en pleno partido y viralizó el momento.

“Cuando vas al fulbito y está jugando la Nena de Argentina”, señala la descripción. La usuaria compartió reacciones incrédulas de una amiga y el entusiasmo de María en la cancha.

En el clip, se puede ver a las dos chicas impactadas al encontrarse con la famosa autora de “Corazón vacío”, y sin poder creer la situación. “Un lunes cualquiera y que viva Quilmes”, celebró la usuaria.

Al parecer, después de sus vacaciones de verano en Europa, la artista decidió pasar un momento de relax con sus amigos en el barrio que la vio nacer. En las imágenes se puede ver a María, por momentos, buscando fervientemente la pelota y, por otros, caminando tranquila por la cancha.

Al final del video, la seguidora añadió una foto con la preja de J Rei, radiantes y felices después del partido. La cantante demostró ser una artista multifacética que se toma el tiempo para disfrutar de su entorno y aficiones.

Ante la inesperada escena, los usuarios se sorprendieron y no esperaron para dejar sus comentarios: “Por eso no hay que cancelar ningún plan con amigos, mirá si lo cancelan y no ven a María Becerra”, “Dios tiene a sus favoritas, lo que daría por verla”, “Cosas que nunca me van a pasar”, “María Becerra es ejemplo de superación personal, me alegro ver hasta dónde llegó”.