Un hombre que había ido al banco a cambiar dólares por pesos despertó la polémica en Twitter, luego de compartir una foto de la cantidad de billetes que le dieron por sus ahorros.

El hecho ocurrió en Mar del Plata, y tuvo como protagonista a un joven al que el cajero le dijo que solo tenía billetes de 100 pesos para ofrecerle.

Necesitado del efectivo el hombre accedió, pero se llevó una gran sorpresa al ver la cantidad de papel moneda que le dieron.

“Me tomó por sorpresa”, expresó Julián, el protagonista de la historia, en declaraciones con La Nación tras el debate que se generó en redes sociales al respecto luego de que el politólogo Marcos Falcone compartiera la foto.

"Fue al banco a retirar el equivalente a 2000 dólares y le dieron esto”, escribió junto con la imagen del fangote de plata.

"Todo esto ocurrió ayer, fui a retirar dinero -$450 mil- con un turno previo y cuando llegó el momento de retirar mis ahorros el hombre que estaba en la caja me dijo que lo que yo me quería llevar estaba bien, pero que no tenía billetes grandes, ni de $1000 ni de $500. Ahí fue que me dice: ‘¿Te puedo dar de $100?’”, contó el protagonista en diálogo con el mencionado medio.

“Empezó a sacar esos fajos de billetes que se ven en la foto. ‘Es eso o nada’, me dijo, y todo me tomó por sorpresa”, agregó.

Y concluyó: “Cuando me los tenía que dar, los billetes no pasaban por la ventanilla. Ahí fue cuando me dijo de pasar por el costado. Me pasó todo eso y menos mal que me lleve el bolso del trabajo, sino no podía salir del banco con todo eso. En volumen, eran como 5 kilos de peso".

El tuit donde se compartió la imagen no tardó en viralizarse, despertando comentarios de todo tipo por parte de la gente.

“¿Quién en su sano juicio puede darte esa cantidad sin usar billetes de $1000 ni $500?” o “los bancos. Es más cómodo y barato guardar billetes grandes y sacarse de encima los chicos”, fueron los comentarios de algunos de los usuarios.