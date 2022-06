Un hombre se quedó sin trabajo y esto le imposibilitó pagar la luz de su vivienda en la que vive junto a sus dos hijas. Ante la desesperación, realizó una nota que la dejó en el medidor para que la vea algún empleado de la empresa prestataria del servicio y se "compadezca" ante la situación.

Fue así como un empleado de la empresa Edesal, de San Luis, se topó con esta nota que lo dejó sin palabras: sin pensarlo, inició una campaña solidaria para ayudar al desconocido.

La iniciativa rápidamente se viralizó en las redes sociales, y cientos de usuarios decidieron colaborar para ayudar al hombre. “Es increíble lo que se puede hacer todos juntos” expresó el joven trabajador en diálogo con La Nación.

Todo comenzó el 17 de junio por la tarde, cuando Xavier Rubilar realizaba visitas domiciliarias a los usuarios del barrio 600 viviendas, ubicado en la ciudad de La Punta, a 20 kilómetros al norte de San Luis. Como cualquier día normal de su trabajo, Xavier le tenía que entregar los recibos de cobro y leer los nuevos consumos en los medidores.

Sin embargo, cuando fue a realizar este último paso en una de las casas, se encontró con el cartel que le cambió el día: “Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, fue el pedido del padre.

En diálogo con el mismo medio, Xavier contó cómo se encontró con el cartel: “Estaba con las tareas de lectura y en un momento me encontré con una carta, donde una persona pedía por favor que no le cortemos la luz, que estaba solo con sus dos nenas y sin trabajo. Al ver todo eso quebré en llanto”, explicó.

Acto seguido, decidió subir una captura del escrito en su estado de WhatsApp y agregó: “Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”.