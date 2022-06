Un hombre oriundo de los Estados Unidos vivió una historia de terror tras sentir un dolor en el pie, luego de que el médico le diagnosticara un cáncer y le pronosticara cuatro días de vida.

Se trata de Richard Bernstein, quien en 2017, cuando vivía en Nueva Jersey, acudió a un profesional de la salud para revisar un fuerte dolor en los dedos del pie. Tras hacerse una radiografía sin resultados comprometedores fue dado de alta.

Sin embargo con el correr del tiempo el dolor se extendió, y 5 años después se había apoderado de toda su pierna por lo que volvió al médico con una hinchazón profunda en el tobillo.

El diagnóstico en ese momento fue un tumor renal a la derecha de su abdomen, el cual se había extendido hacia su tronco inferior. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de un cáncer de riñón que bloqueaba sus arterias principales.

“Cuando encontraron el cáncer me dijeron que me quedaban cuatro días de vida”, contó en diálogo con New York Post tras revelar que la única posibilidad de salvarse que le habían dado era una operación que ponía en riesgo su vida.

“Si no se me hubiera hinchado toda la pierna, me habría caído muerto”, recordó además el hombre de 62 años a quien, en una operación que duró 12 horas, le hicieron un bypass y le extirparon los tumores que tenía.

Según reveló su médico, Bernstein estaba “caminando por la cuerda floja” cuando llegó para revisarse el dolor en la pierna, por lo que su salvación fue un milagro.