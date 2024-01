Diariamente se viralizan los precios que los comensales pagan cuando optan por comer en un restaurante. Durante los últimos días, muchos sorprendieron con precios exagerados a la hora de pagar las cuentas.

Este fue el caso de un cliente que decidió mostrar el ticket después de comer unas pastas en un tradicional restaurante del barrio porteño de Villa Devoto. La cuenta sumó un total de $45.000.

El usuario fue a comer junto a otra persona a un restaurante porteño, donde degustaron dos platos de pastas, una jarra de limonada, dos cafés, un tiramisú y el pago por los cubiertos, y la suma ascendió a $44.880 al momento de recibir la factura.

La sorpresa del sujeto fue tan grande que decidió postear lo ocurrido en su perfil. "Dije: 'Salgo a comer unas pastas tranqui' Me terminé gastando 45 dólares en... y ni consumí vino. No sé qué brujería financiera están haciendo, pero estos precios no tienen sentido. Voy a tener que irme a vivir a Madrid", escribió, junto a la foto del ticket y de uno de los platos.

Como era de esperar, tras el posteo del hombre, los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar y estallaron las redes sociales. Por ejemplo, quienes se horrorizaron con el total de la cuenta criticaron el precio no solo de los fideos, sino también de la limonada y el tiramisú.

@Vincentgene21 "13 lucas un plato de fideos tristes? Deja", @NatTintilay "No supero el precio de la limonada por favor decime que estaba buenisimaaaa!",

En tanto, otros comentarios que criticaron la situación fueron estos "6 lucas una jarra de limonada, que los traen de Dubai los limones? Que hdps"