El plan era una cena romántica y la pérdida de un objeto valioso modificó la noche de una pareja de novios, en un restaurante de Buenos Aires.

Emilia, una usuaria de TikTok, compartió un video de su novio en una “desesperante” situación y tomó por sorpresa a muchos usuarios.

La noche iba perfecta, sin embargo, un inusual inconveniente surgió a la hora de pagar la cuenta. El novio de Emilia, quien había invitado a la salida, se encontró en una situación peculiar cuando su tarjeta de crédito cayó entre las juntas del piso de madera del restaurante.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Emilia, lejos de preocuparse, contagió de risa a su pareja y registró el momento en un video que se viralizó muy rápido en TikTok.

En la grabación, se observa cómo el personal del restaurante acude en su ayuda, trayendo un destornillador para resolver el problema y, de esta manera, lograr levantar las tablas de madera del deck del restaurante. Con habilidad, logran desatornillar una de las maderas del suelo, revelando la tarjeta de crédito atrapada.

El novio de Emilia no se rindió y, después de algunos intentos, logró recuperar la tarjeta sin problemas. “Es bolu... , pero igual lo quiero”, escribió Emilia en la descripción de la publicación.

“Para qué ponen esas maderas... se te cae el DNI también te querés morir”, “No es un chico malo, sólo quiere ser él mismo”, “Mi mayor miedo es que me pase algo así”, “A un compañero le paso pero con el DNI”, “Zafaron que estaban atornilladas y no clavadas”, “Yo así perdí un auricular en la rambla de Monte Hermoso”, “A mi me pasó lo mismo una vez en un boliche pero con el teléfono. Los decks son una maldición”, “Nuevo miedo desbloqueado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.