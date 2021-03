ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato se declaró "pansexual" tras finalizar su relación con Max Ehrich.

Lovato relacionó el quiebre de la relación a raíz de su orientación sexual, según contó en una entrevista a Joe Rogan, en su podcast The Joe Rogan Experiencie.

“El año pasado, me comprometí con un hombre (…) Pensé que me iba a casar, que a estas alturas estaría embarazada. Y eso no es lo que pasó”, confesó.

Y en ese marco, sostuvo: “Soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento (…). No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme”, aseguró según publica Duplo.cl

“Mi sexualidad es muy fluida, y es porque estuve en el armario demasiado tiempo”, aseguró tras señalar que ello se debió que venía una familia cristiana.

Rogan le preguntó si se identifica con el término “pansexual”, a lo que Demi respondió: “Sí, pansexual”, en relación a que siente atracción sexual o emocional hacia otra persona sin importar su género.