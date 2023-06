Una joven patagónica radicada se encontró en la búsqueda de una campera y descubrió la oportunidad de adquirir una de buena calidad a un precio más bajo, aunque era usada y provenía del extranjero. Pero se llevó la sorpresa de su vida.

Victoria Volpi, bajo el usuario de @vickyvolpi, compartió el video en TikTok y se viralizó. La joven mostró la deseada campera de invierno que llegó en encomienda a su departamento de Córdoba y mostró cada detalle.

"Hay páginas de Internet que traen camperas originales de afuera, las llevan a la tintorería y las venden", explicó la joven mientras abría el paquete. Además, indicó que el servicio es muy bueno, ya que exponen precio, marcas, talle y las medidas para el futuro comprador.

Finalmente tuvo la campera en sus manos. La primera impresión de calidad fue buena, pero el color no fue el que esperaba ya que creyó que era negra de acuerdo a las publicaciones de venta. Sin embargo, no le desagradó y procedió a probársela y comprobó que le quedaba muy bien. "Es re abrigada", determinó con felicidad al cumplir con el principal requerimiento que buscaba.

Una vez que comenzó a modelar la prenda y revisar los detalles, pidió ayuda a quienes vieron su video para que pudieran ayudarla a determinar si los bolsillos tenían una costura extraña o una falla. No esperó las respuestas, ya que un sonido proveniente del interior de la campera confirmó que había una rotura, lo que permitió que algún objeto quedara atrapado entre las capas de tela.

"Muy linda la campera, pero miren esto ¿Escuchan? Tiene monedas", afirmó Victoria y aseguró que los bolsillos están rotos y pensó que a la anterior dueña se le perdieron monedas. "Chicos, no lo puedo creer", expresó de inmediato al determinar que había diversas pertenencias en el interior. "Metí la mano y encontré todo esto: una bolsa de papel, papeles, estas monedas que no sé de dónde son y esa aguja", detalló.

En primer lugar, Victoria consultó sobre el origen de las monedas que encontró. Estas tenían un valor de 100 escritos en un lado y en el otro lado mostraban la figura de un hombre de origen oriental. Además, la bolsa de papel en la que estaban también proporcionaba información, ya que tenía inscripciones en otro idioma que parecían pertenecer a un local comercial.

Además de mostrarse sorprendida por el hallazgo, tomó precauciones para no tocar lo que en realidad era una jeringa, que no tenía una aguja aplicada como se debe usar, pero aun así se trata de un riesgo para la salud, debido a se desconoce su procedencia. "No la quiero ni tocar", afirmó.

Tras la viralización, la joven aseguró que gastó 70 mil pesos en la campera que la hizo llegar a los distintos medios nacionales.