"Prefiero comer una...": Una mujer de 36 aseguró que jamás tuvo sexo en su vida y se viralizó por un "secreto"

Anya Panchal, una mujer británica de 36 años, compartió su experiencia en la búsqueda del amor y cómo ha cambiado su perspectiva en los últimos años. Aunque ha tenido el deseo de encontrar pareja en el pasado, actualmente prefiere disfrutar de su tiempo libre en la comodidad de su hogar, especialmente deleitándose con una porción de torta.

"Cuando era más joven, sentía la presión social de encontrar pareja y establecerme", dijo Anya. “Pero a medida que pasaron los años, me di cuenta de que puedo ser feliz por mí misma. No necesito a alguien más para completarme”, agregó.

Anya sufre de ansiedad social y contó que sus primeros amigos fueron cuando cumplió 22 años. Ella sufrió bullying en el colegio y eso la perjudicó a la hora de vincularse con un hombre.

Nunca ha experimentado una relación íntima, ni siquiera un beso. Sin embargo, esta británica se encuentra en un proceso personal para superar esas barreras de ansiedad y poder encontrar a alguien con quien compartir su vida.

“Nunca tuve la confianza de hablar con un hombre, y mucho menos para tener una cita. No sabría que decir. Todos mis amigos están casados y son padres, eso me hace sentir como si estuviera viviendo en sus sombras”, compartió con sinceridad.

En ese contexto, contó que cuando empezó a salir, varios hombres le quisieron hablar, pero por su vergüenza no pudo llegar a nada. “La idea de tener contacto físico con otra persona me da un vuelco en el estómago porque ni siquiera sabría como empezar. Para mí, el sexo debería ser entre dos personas que se aman, no una aventura de una noche ni nada por el estilo”, reveló y aseguró que prefiere quedarse sola en cosa comiendo una porción de torta.

En medio de sus luchas internas y su deseo de encontrar amor genuino, Anya sigue adelante, esperanzada de superar sus temores y encontrar ese compañero con el que compartir una vida juntos. Por el momento, encuentra consuelo en pequeños placeres, como una deliciosa porción de torta.