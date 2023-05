Una pareja realizaba el deporte acuático stand paddle en Puerto Madryn y fueron sorprendidos por tres ballenas. Si bien la situación ocurrió en agosto de 2022, las imágenes volvieron a ser compartidas y se viralizaron en la red social TikTok.

En el video, se escucha cómo la joven llamada Mariana trata de mantener la calma y le dice a su novio Paolo: “Tranqui, tranqui”.

Mientras el hombre sorprendido y asustado ante la presencia cercana de las ballenas, atina a decir “me quiero ir”.

“No pasa nada, son tres”, agregó la mujer, también asombrada el espectáculo que les tocaba vivir en ese momento.

Cabe señalar que el hecho será inolvidable para sus vidas y así lo hicieron saber los usuarios que reaccionar al video.

“Que experiencia inigualable, más allá del temor . Privilegiados”, señaló una mujer. “que genia ella!!! sacándole drama, tranquilizando la situación y metiendo humor”, expresó otra.

“Que hermoso video gente son unos privilegiados los felicito”, indicó un usuario.

LA PALABRA DE UNO DE LOS PROTAGONISTAS

Según informó Infobae, Paolo, se encargó de dar detalles de la situación en otro video.

“Quiero aclarar que el video donde yo estoy arriba de una tabla de stand paddle no está en venta. Tuve más de 200 ofertas. No pienso usufructuar con algo que me regaló el universo. Fue una maravilla vivir esa experiencia”, indicó.

“Se viralizó sin querer y quiero que toda la ciudad se beneficie de esta publicidad. Amo a mi ciudad, yo vivo acá”, detalló.